Предсказано влияние снижения ключевой ставки на рынок недвижимости в России

Экономист Горелкина: Снижение ключевой ставки до 12 процентов оживит рынок недвижимости

Если ключевая ставка в России к концу года опустится до 12 процентов и ниже, то это заметно оживит рынок недвижимости, сделав ипотеку доступнее и подстегнув спрос, заявила председатель совета директоров АО ХК «Сибирский деловой союз» Анастасия Горелкина. Своим мнением она поделилась в интервью с «Лентой.ру» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Когда Банк России снижает ключевую ставку, банки обычно следуют этому тренду и уменьшают ставки по ипотечным кредитам. Это делает ипотеку доступнее для потенциальных покупателей и может спровоцировать рост спроса на жилье», — пояснила экономист.

По ее словам, если ставка Центрального Банка (ЦБ) достигнет 10-11 процентов, ипотечные ставки опустятся еще ниже, что дополнительно подстегнет интерес к покупке недвижимости. Рост спроса затронет как первичный, так и вторичный рынок, считает специалист. На первичном рынке, уточнила она, спрос может быть особенно заметным, если застройщики предложат гибкие условия — рассрочки или траншевую ипотеку. На вторичном рынке снижение ставок по рыночной ипотеке сделает готовые квартиры более привлекательными по сравнению с новостройками, отметила экономист.

Горелкина обратила внимание, что влияние на цены будет неоднозначным. При резком превышении спроса над предложением в популярных районах стоимость жилья может пойти вверх. Если предложение успевает за спросом, цены останутся на текущем уровне или вырастут умеренно. При избытке нераспроданного жилья возможна стабилизация или небольшое снижение цен на вторичном рынке, хотя такой сценарий маловероятен на фоне растущего спроса, предупредила экономист.

Для застройщиков, по словам специалиста, снижение ставки несет позитивные сигналы: улучшение условий проектного финансирования может подтолкнуть к запуску новых проектов. Однако резкого снижения цен на готовые объекты, предупредила Горелкина, ждать не стоит, поскольку себестоимость уже заложена в текущие стройки.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что к концу 2026 года ключевая ставка Банка России будет на уровне 12 процентов и ниже. По оценке председателя комитета Госдумы, на следующем заседании 19 июня Банк России может снизить ставку на 0,5-1 процентный пункт, до 13,5-14 процентов. Такой вывод Аксаков сделал исходя из текущих умеренно позитивных данных по инфляции.

