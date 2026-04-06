Посольство США на Украине потратило полмиллиона долларов на интернет и связь

Посольство США в Киеве потратило полмиллиона долларов на связь и интернет

Посольство США в Киеве заключило шесть контрактов на предоставление телекоммуникационных услуг, включая защищенную связь и VPN, на общую сумму более 514 тысяч долларов, выяснило РИА Новости.

Крупнейший контракт на услуги мобильной связи был присужден Lifecell, третьему по величине оператору на Украине. Сумма соглашения составляет около 138 тысяч долларов, а его действие продлится до августа 2026 года. Контракт был заключен напрямую с единственным поставщиком, без проведения конкурсного отбора.

Доступ к интернету для посольства обеспечивает «Укртелеком», крупнейший широкополосный оператор страны, по контракту на 111 тысяч долларов. В то же время компания Varta поставляет систему защищенной транкинговой радиосвязи, на что выделено около 75 тысяч долларов.

Кроме того, Emplot TOV обслуживает два контракта на интернет и VPN на общую сумму свыше 122 тысяч долларов. Еще около 68 тысяч долларов направлено на услуги фиксированной телефонной связи через несколько местных операторов.

В январе посольству США в Киеве срочно понадобился интернет, дипведомство объявило тендер на предоставление интернет-услуг. Дипломатическая миссия в столице Украины находилась в поисках подрядчика, который подключит доступ к интернету и телекоммуникационным сервисам.