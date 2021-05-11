Российский Су-30 встретил самолеты Франции над Черным морем

Российский истребитель Су-30 встретил три самолета ВВС Франции недалеко от российской границы над водами Черного моря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отдел информационного обеспечения Черноморского флота, входящий в пресс-службу Южного военного округа (ЮВО).

По данным военных, 11 мая российские радары засекли три воздушные цели, приближающиеся к границе.

«Для опознавания и недопущения нарушения границы в воздух был поднят истребитель Су-30 (...) Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как два самолета тактической авиации Mirage 2000 и один самолет-заправщик C-135 ВВС Франции и сопроводил их над акваторией Черного моря», — приводит агентство официальное заявление ЮВО.

В том же сообщении говорится, что полет проходил в соответствии с международными нормами, нарушения государственной границы допущено не было.

Днем ранее сообщалось, что российские истребители Су-27 сопроводили самолеты тактической авиации ВВС Франции над Черным морем.