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Российские Су-27 сопроводили самолеты ВВС Франции над Черным морем

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Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Российские истребители Су-27 сопроводили самолеты тактической авиации ВВС Франции над Черным морем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр управления обороной России, входящий в Минобороны.

По данным Национального центра, российские средства воздушного контроля обнаружили воздушные цели, приближавшиеся к государственной границе. Для их опознавания были подняты Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа.

Экипажи истребителей опознали воздушные цели как самолеты «Мираж-2000» ВВС Франции и сопроводили их над акваторией Черного моря.

Уточняется, что нарушения границы России не зафиксировано.

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