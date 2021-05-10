Российские Су-27 сопроводили самолеты ВВС Франции над Черным морем

Российские истребители Су-27 сопроводили самолеты тактической авиации ВВС Франции над Черным морем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр управления обороной России, входящий в Минобороны.

По данным Национального центра, российские средства воздушного контроля обнаружили воздушные цели, приближавшиеся к государственной границе. Для их опознавания были подняты Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа.

Экипажи истребителей опознали воздушные цели как самолеты «Мираж-2000» ВВС Франции и сопроводили их над акваторией Черного моря.

Уточняется, что нарушения границы России не зафиксировано.