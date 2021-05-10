Американский военный эксперт назвал Су-57 «красивым убийцей»

Американский военный эксперт Х.И. Саттон назвал российский Су-57 «красивым убийцей». На своей странице в Twitter он опубликовал снимок с пролетевшими над Красной площадью 9 Мая российскими истребителями.

«Хочу сказать, красивый самолет. "Сухие" в принципе выглядят убийственно», — написал он.

Мнение Саттона поддержали его подписчики. По мнению одного из пользователей, Су-57 стал самой красивой разработкой опытно-конструкторского бюро имени П.О. Сухого. Другой иностранный комментатор добавил, что Су-57 не только хорошо выглядит, но и звучит «круто».

«Этот самолет будет достойным противником ВВС США», — написал еще один пользователь.

В апреле СМИ писали, что Су-57 доработают, и он сможет выступать носителем и ведущим малых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Ранее в том же месяце американский журнал The National Interest признал, что ни один самолет в мире не способен «убить» американский истребитель пятого поколения F-22 Raptor, кроме, возможно, российского Су-57.

Су-57 — российский многофункциональный истребитель пятого поколения, разработанный для замены в российских ВКС тяжелого истребителя Су-27. Первый серийный Су-57 ВКС РФ получили в декабре 2020 года.