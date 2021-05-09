Завершилась воздушная часть парада Победы

В Москве завершилась воздушная часть парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Трансляцию с Красной площади ведет РИА Новости.

В частности, в небе над Москвой пролетели 76 летательных аппаратов. Первыми стали группы из вертолетов Ми-26, Ми-8, Ми-24/Ми-35, Ка-52 и Ми-28Н. Затем пролетели группы самолетов Су-24, Су-35С, Ту-160 в сопровождении четырех Су-35С, Ил-78, Ту-160, и Ту-95МС.

Над Красной площадью также были замечены Миг-31К и истребили пятого поколения Су-57. Затем прошла эскадрилья из 10 самолетов Су-34, Су-30СМ и Су-35С. За ними пролетели Су-30СМ и МиГ-29 пилотажных групп «Русские Витязи» и «Стрижи».

Строй замкнули штурмовики Су-25, выпустившие дым в цветах российского флага.