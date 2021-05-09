Появилось видео танкового парада на Красной площади

По Красной площади в Москве прошли танки Т-34. Видео с парада Победы транслирует телеканал RT на своем канале в Youtube.

На кадрах видно, как парадные танковые расчеты движутся по брусчатке площади. Всего во главе колонны прошли 10 танков. Диктор уточнил, что это машины последней модификации — Т-34-85.

Следом за танками времен войны на Красную площадь выехала современная российская военная техника, в том числе танки Т-80БВМ, бронеавтомобили военной полиции, машины Росгвардии, ракетные установки «Искандер-М» и другие.

Ранее Путин обратился к россиянам с трибуны на Красной площади и подчеркнул роль советского народа в победе над фашизмом.

Торжественный военный парад Победы начался в 10:00. В нем принимают участие более 12 тысяч военнослужащих. По площади пройдет свыше 190 единиц наземной военной техники.