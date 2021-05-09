Путин предупредил недругов России

Президент России Владимир Путин заявил, что в мире вновь пытаются поставить на вооружение многое из идеологии нацизма, и предупредил недругов России о том, что страна будет твердо защищать свои интересы. Его обращение на параде на Красной Площади транслировал Первый канал.

«Война принесла столько невыносимых испытаний, горя и слез, что забыть это невозможно. И нет прощения и оправдания тем, кто вновь замышляет агрессивные планы», — предупредил он.

Путин отметил, что в мире продолжаются попытки переписать историю и оправдать «предателей и преступников».

«К сожалению, многое из идеологии нацистов, тех, кто был одержим бредовой теорией о своей исключительности, вновь пытаются поставить на вооружение, — сказал российский лидер. — И не только разного рода радикалы и группировки международных террористов. Сегодня мы видим сборище недобитых карателей и их последователей».

Ранее в своей речи Путин подчеркнул подвиг в борьбе с нацизмом «именно советского народа».

Торжественный военный парад Победы начался в 10:00 на Красной площади. В нем принимают участие более 12 тысяч военнослужащих. По площади пройдет свыше 190 единиц наземной военной техники — образцы времен войны и современные машины.