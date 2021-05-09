Путин подчеркнул подвиг в борьбе с нацизмом «именно советского народа»

Президент России Владимир Путин, выступая на параде Победы в Москве, напомнил, что подвиг в борьбе с нацизмом совершил советский народ. Его обращение транслировал Первый канал.

«Мы всегда будем помнить, что этот величественный подвиг совершил именно советский народ. В самое трудное время войны, в решающих сражениях, определивших исход борьбы с фашизмом, наш народ был один, один на многотрудном, героическом и жертвенном пути к Победе», — подчеркнул глава государства.

Президент также заявил, что в мире вновь пытаются поставить на вооружение многое из идеологии нацизма, и предупредил недругов России о том, что страна будет твердо защищать свои интересы.

Торжественный военный парад Победы начался в 10:00 на Красной площади. В нем принимают участие более 12 тысяч военнослужащих. По главной площади столицы пройдет свыше 190 единиц наземной военной техники — образцы времен войны (в том числе десять танков Т-34) и современные машины.