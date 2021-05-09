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Путин поздравил ветеранов с Днем Победы и обратился к россиянам

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Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поздравил ветеранов Великой Отечественной войны и жителей страны с Днем Победы. Его обращение на параде на Красной Площади транслирует Первый канал.

«Уважаемые граждане России, дорогие ветераны, товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, мичманы и прапорщики, товарищи офицеры, генералы и адмиралы, поздравляю вас с Днем Победы», — сказал Путин, подчеркнув, что этот день всегда будет священным для России.

«Мы будем помнить, что величественный подвиг в победе над нацизмом совершил советский народ», — добавил президент.

Торжественный военный парад Победы начался в 10:00. В нем принимают участие более 12 тысяч военнослужащих. По главной площади столицы пройдет свыше 190 единиц наземной военной техники — образцы времен войны (в том числе десять танков Т-34) и современные машины.

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