В Москве начался парад Победы

В Москве на Красной площади начался главный парад в честь 76-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Прямую трансляцию ведет Первый канал.

Торжественный военный парад Победы начался в 10:00. В нем принимают участие более 12 тысяч военнослужащих. По главной площади столицы пройдет свыше 190 единиц наземной военной техники — образцы времен войны (в том числе десять танков Т-34) и современные машины.

На трибунах традиционно присутствуют ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, суворовцы и воспитанники Московского кадетского корпуса, первые лица государства и президент России Владимир Путин.

Церемония завершится пролетом 76 самолетов и вертолетов. Метеоусловия позволяют это сделать, сообщил командующий дальней авиации.

Первый парад Победы в России прошел в городе воинской славы Петропавловске-Камчатском. В торжественном смотре приняли участие более тысячи военнослужащих.

.

