По Красной площади промаршируют казаки-буддисты

Во время Парада победы на Красной площади в составе Всевеликого войска Донского пройдут исповедующие буддизм казаки. Об этом агентству РИА Новости рассказал старший администратор «Золотой обители Будды Шакьямуни» Йонтен гелонг.

По его словам, троих казаков проводили и благословили в центральном хуруле (буддийском храме) Калмыкии. Он пояснил, что «до революции у калмыков было много казаков и не только донских, и все они были буддистами».

Во время Великой Отечественной войны оборону на Дону в 1942 году в составе 51-й армии держала 110-я отдельная Калмыцкая кавалерийская дивизия.

Ранее сообщалось, что 9 мая в Тверской области пройдет парад «малышковых войск» из воспитанников детских садов. В параде-концерте примут участие более ста «маленьких патриотов» с педагогами. Дети в командах представят разные войска вооруженных сил России, в том числе Военно-морской флот, танковые войска и Военно-воздушные силы. Они также наденут костюмы военных врачей и приготовят блюда флотской кухни. «Малышковые войска» исполнят песни военных лет, покажут навыки строевой подготовки и сформируют свой Бессмертный полк.