Стало известно имя нового «голоса» парада Победы

«Голосом» парада Победы вместо скончавшегося в прошлом году народного артиста России Евгения Хорошевцева станет его ученик Антон Сунцов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к организации мероприятия.

«Озвучит текст для парада Победы ученик Хорошевцева диктор Антон Сунцов», — заявил он.

Евгений Хорошевцев, которого называли «голосом Кремля», скончался 13 декабря 2020 года на 77-м году жизни. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Хорошевцев, в свою очередь, был учеником Юрия Левитана и именно его голос россияне слышали в комментариях на параде, а также на всех торжественных мероприятиях с участием главы государства.