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Умер «голос Кремля» Евгений Хорошевцев

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Фото: страница Государственный Кремлёвский Дворец в Facebook

Народный артист России, диктор протокольных мероприятий президента России Евгений Хорошевцев ушел из жизни 13 декабря. Об этом сообщается на странице Кремлевского дворца в Facebook.

«Знаменитый и самый главный "голос Кремля" долгое время работал с легендарным Юрием Левитаном, а последние 20 лет Евгений Александрович посвятил "кремлевским" мероприятиям», — отметили в заявлении.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал ТАСС, что глава государства уже выразил соболезнования семье артиста. Он отметил, что Хорошевцев был учеником Левитана и именно его голос россияне слышали в комментариях на параде, а также на всех торжественных мероприятиях с участием президента.

Ранее сообщалось, что вокалист и гитарист российской рок-группы «Воскресение» Андрей Сапунов умер на 65-м году жизни. Смерть музыканта в воскресенье, 13 декабря, РБК подтвердила пресс-атташе коллектива Нонна Абрамова.

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