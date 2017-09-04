Кремлевский диктор рассказал о сделанных ему Путиным замечаниях

Диктор Евгений Хорошевцев признался, что дважды получал замечания от президента России Владимира Путина за ошибки, сделанные при объявлении получателей государственных наград. Об этом ведущий протокольных мероприятий Кремля рассказал в интервью РИА Новости, опубликованном в понедельник, 4 сентября.

«Во время награждения я произнес "орден Дружбы народов". Такая награда была в советское время, а сейчас — орден Дружбы. Путин сказал мне, я ему пообещал, что такое больше не повторится», — поделился диктор.

Хорошевцев отметил, что в другой раз орден Почета назвал «орден "Знак Почета"». «Тоже получил замечание от президента. За это, конечно, стыдно», — отметил он.

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Диктор также объяснил причину, по которой не смог с первой попытки произнести фамилию главы МВД Владимира Колокольцева во время церемонии обмена соглашениями, которые были подписаны Россией и Узбекистаном в апреле.

«Дикторы всегда читают чуть вперед, глазами смотрят на текст, который идет дальше. После фамилии министра внутренних дел России нужно было произнести имя его коллеги из Узбекистана, и я на нем зациклился, да так, что не смог произнести фамилию Владимира Колокольцева», — пояснил Хорошевцев. Он добавил, что самыми сложными для произношения, по его мнению, являются монгольские имена.

Хорошевцев — телеведущий, профессор факультета искусств МГУ, заслуженный деятель искусств России, народный артист РФ. С 2000 года по настоящее время работает диктором протокольных мероприятий российского президента: при Владимире Путине (2000-2008, с 2012 года по настоящее время) и Дмитрии Медведеве (2008-2012).

Вместе с Анной Шатиловой ведет торжественные марши в честь легендарного парада 7 ноября 1941 года. С 2006 года — диктор парадов Победы на Красной площади, с 2008-го — ведущий военно-музыкального фестиваля «Спасская башня».