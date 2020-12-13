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Раскрыта причина смерти «голоса Кремля» Евгения Хорошевцева

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Кадр: YouTube

Народный артист России, диктор протокольных мероприятий президента Евгений Хорошевцев, которого называли «голосом Кремля», скончался от последствий коронавируса. Об этом ТАСС сообщила его вдова Елена Стружкина.

По ее словам, на фоне заражения у Хорошевцева развилась сердечная недостаточность.

«Умер от последствий коронавируса. Врачи говорят, что на этом фоне развилась сердечная недостаточность. Он заболел в ноябре, где-то 12 числа. У него масса заболеваний», — сказала Стружкина.

О смерти Хорошевцева стало известно ранее 13 декабря. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин выразил соболезнования семье артиста. Он отметил, что Хорошевцев был учеником Левитана и именно его голос россияне слышали в комментариях на параде Победы, а также на всех торжественных мероприятиях с участием президента.

Предыстория: Умер «голос Кремля» Евгений Хорошевцев
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