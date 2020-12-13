Коллега «голоса Кремля» Евгения Хорошевцева рассказала о его болезни

Скончавшийся народный артист России, диктор протокольных мероприятий президента Евгений Хорошевцев два года назад перенес операцию на позвоночнике. Об этом рассказала его коллега, диктор Анна Шатилова в беседе с РЕН ТВ.

По ее словам, после операции у Хорошевцева начала развиваться болезнь Паркинсона. «Я думаю, что это результат той операции. Последние два года он уже не мог сам держать листы с текстом во время работы на Красной площади. Редакторы держали», — рассказала Шатилова.

О смерти Хорошевцева стало известно ранее 13 декабря. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин выразил соболезнования семье артиста. Он отметил, что Хорошевцев был учеником Левитана, и именно его голос россияне слышали в комментариях на параде Победы, а также на всех торжественных мероприятиях с участием президента.

По словам вдовы диктора Елены Стружкиной, он умер от последствий коронавируса — на фоне заражения у него развилась сердечная недостаточность.