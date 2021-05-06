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Парад «малышковых войск» пройдет 9 мая в Тверской области

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Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Парад «малышковых войск» из воспитанников детских садов пройдет 9 мая в Тверской области. Об этом сообщает администрация Лихославльского муниципального района.

В параде-концерте примут участие более ста «маленьких патриотов» с педагогами. Дети в командах представят разные войска Вооруженных сил России, в том числе Военно-морской флот, Танковые войска и Военно-воздушные силы. Они также наденут костюмы военных врачей и приготовят блюда флотской кухни.

Для мероприятия сотрудники дошкольных учреждений своими руками изготовили макеты боевой техники, костюмы и реквизит. «Малышковые войска» исполнят песни военных лет, покажут навыки строевой подготовки и организуют Бессмертный полк.

«Это будет грандиозное и незабываемое зрелище, которое еще больше поднимет градус всеобщего патриотизма», — отмечают в администрации района.

Ранее в российских школах перед празднованием Дня Победы прошла акция «Вальс для победителей». В рамках акции ученики подготовили танцевальную постановку и исполнили ее под окнами домов ветеранов и на площадях населенного пункта.

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