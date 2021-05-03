Выплаты ветеранам в России оказались меньше казахстанских и узбекистанских

Выплаты российским ветеранам Великой Отечественной войны, приуроченные к Дню Победы, оказались намного меньше, чем в Казахстане и Узбекистане.

Пенсионный фонд России утвердил единовременную помощь в размере 10 тысяч рублей участникам и инвалидам ВОВ в конце апреля. Отмечалось, что это касается россиян, в том числе проживающих в Прибалтике. В отдельных регионах — Карачаево-Черкесии, Курской области и Ханты-Мансийском автономном округе — сумма будет выше.

В то же время, как сообщает издание Tengrinews, в крупнейшем мегаполисе Казахстана Алма-Ате в 2021 году приняли решение выплатить ветеранам один миллион тенге — около 174 тысяч рублей по текущему курсу. Решение оказать дополнительную помощь этой категории граждан было принято и в казахстанской столицей Нур-Султане: там выплаты решили увеличить на 800 тысяч тенге, так что в итоге они также превысят миллион тенге.

Кроме того, выше российской оказалась и узбекистанская помощь ветеранам. Президент республики Шавкат Мирзиеев издал указ о выплате единовременного вознаграждения в размере 12 миллионов сумов. Это немногим более 85 тысяч рублей по текущему курсу.

Ранее сообщалось, что власти Киева в честь 9 Мая выплатят деньги участникам Евромайдана и антитеррористической операции в Донбассе.