На Украине в честь 9 мая выплатят деньги участникам Майдана и АТО

Власти Киева в честь 9 мая выплатят деньги участникам Евромайдана и Антитеррористической операции в Донбассе (АТО). Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко, пишет «Страна.ua».

«Город, уже традиционно, предоставит отдельным категориям киевлян ежегодную материальную помощь по случаю Дня памяти и примирения и Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне», — сказал Кличко.

Выплаты получат более 81 500 человек. «Это ветераны Второй мировой, участники Антитеррористической операции, воины-интернационалисты, участники Революции достоинства и некоторые другие категории граждан», — объявил мэр.

Революцией достоинства на Украине официально называются массовые антиправительственные выступления зимой 2013-2014 годов, главное из которых проходило на майдане Незалежности (площади Независимости) в Киеве. Они закончились свержением президента Виктора Януковича.