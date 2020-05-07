В Харькове облили краской постамент в честь «Небесной сотни»

В Харькове неизвестные облили белой краской постамент в честь погибших участников Евромайдана, которых на Украине называют «Небесной сотней». Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу областной полиции.

Информация об инциденте поступила утром в четверг, 7 мая. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа.

Ранее, в апреле, в Полтаве неизвестные разбили две мемориальные доски погибшим участникам антитеррористической операции (АТО) в Донбассе. В конце ноября в городе уже разбивали доски участникам АТО, также была разгромлена Аллея памяти погибших бойцов.

Евромайдан — массовые антиправительственные выступления в конце 2013 — начале 2014 года, которые закончились свержением и бегством из Украины президента Виктора Януковича. В результате вооруженного противостояния протестующих с силовиками погибли более 100 человек.

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