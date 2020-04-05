На Украине разбили мемориальные доски погибшим в Донбассе

В Полтаве неизвестные разбили две мемориальные доски погибшим участникам антитеррористической операции (АТО) в Донбассе. Об этом в воскресенье, 5 апреля, рассказал УНИАН исполняющий обязанности городского головы Александр Шамота.

По его словам, вандалы сломали таблички ночью, полиция изучает записи камер видеонаблюдения. В полиции пояснили, что разбитые доски не были антивандальными. Третью сломать не удалось, злоумышленники лишь сорвали подставку для цветов. Все таблички находились в одном районе. В конце ноября в Полтаве уже разбивали доски участникам АТО, была разгромлена Аллея памяти погибших бойцов.

Военный конфликт на востоке Украины начался в 2014 году. Часть Донецкой и Луганской областей вышли из-под контроля Киева. Украинские власти начали АТО, на смену которой в 2018 году пришла операция объединенных сил (ООС). Киев обвиняет Россию в поддержке сепаратизма и оккупации. Москва отвергает претензии.

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