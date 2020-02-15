Житель ЛНР в эфире украинского канала рассказал об ожиданиях от Зеленского

Телезритель из самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) позвонил в эфир украинского канала «Наш» и рассказал об ожиданиях местных жителей от нового правительства и президента Украины Владимира Зеленского. Запись эфира доступна на YouTube.

«У нас же показывают все ваши каналы украинские. И как посмотришь, особенно "Прямой" и другие каналы.... Уже просто ничего не ждем. Просто ничего», — заявил он в ответ на вопрос ведущего Максима Назарова о том, чего ждут жители ЛНР от новой украинской власти и что могло бы их стимулировать в случае возвращения под контроль Киева.

Также телезритель сообщил об отсутствии в настоящее время разговоров среди людей на тему возвращения и об Украине в целом. «Просто люди уже смеются, если честно, над всем правительством, да и все», — пояснил он.

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5 февраля депутат Верховной Рады Украины от «Слуги народа» Елизавета Богуцкая объяснила отказ поддержать законопроект о пенсиях для жителей Донбасса их пророссийскими настроениями. По мнению парламентария, Украина не должна выплачивать пенсии жителям юго-востока страны, поскольку они могут поддерживать Россию.

Владимир Зеленский победил во втором туре выборов президента Украины, прошедшем 21 апреля прошлого года, с результатом 73,23 процента. Выборы в парламент страны состоялись 21 июля 2019-го, по их итогам партия главы государства «Слуга народа» сформировала однопартийное большинство, получив 254 из 450 мандатов.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в апреле 2014 года после того, как киевские власти объявили о старте антитеррористической операции (АТО) — так в Киеве называли попытку силового подавления протестов в регионе. Она была завершена в феврале 2018-го — ей на смену пришла операция объединенных сил (ООС) под командованием Вооруженных сил Украины. Официальные лица Украины неоднократно делали заявления о необходимости возвращения контроля над всем Донбассом.

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