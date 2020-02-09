Украина создаст военные объекты рядом с ДНР и ЛНР

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк раскрыл планы Киева по созданию двух военных баз рядом с ДНР и ЛНР — в Северодонецке Луганской области и Мариуполе Донецкой области. Об этом он заявил в ходе беседы с изданием Kyiv Post, обратил внимание «Коммерсант».

Такое решение принято для укрепления военного потенциала страны и содействия развитию экономики региона. Кроме того, в Киеве считают, что создание военных объектов изменит демографическую ситуацию в стране за счет увеличения лояльного к властям населения.

Загороднюк уточнил, что работы по возведению баз должны начаться до конца года. По его словам, объекты будут построены по стандартам НАТО.

В конце января представители ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили, что украинские войска совершают обстрелы в районе пилотного участка разведения сил и средств в Петровском, чтобы сорвать процесс разведения войск в Донбассе.

Военный конфликт в Донбассе начался в 2014 году, когда часть территорий Донецкой и Луганской областей вышли из-под контроля Киева. Украина обвиняет Россию в поддержке сепаратизма и оккупации, Москва отвергает претензии.

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