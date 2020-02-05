Украина обвинила ДНР в обстреле жилых домов Донецка

Украина обвинила силы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в обстреле жилых домов Донецка. Об этом сообщает Obozrevatel со ссылкой на штаб Операции объединенных сил (ООС).

Как заявили в штабе, 4 февраля СМИ на неподконтрольной Киеву территории Донбасса сообщили, что подразделения ООС обстреляли из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия Петровский район Донецка, в результате чего были повреждены жилые дома. Однако на самом деле, утверждает штаб, противник рано утром осуществил провокационный обстрел украинских военных и, не дождавшись ответа, открыл огонь по жилому сектору вблизи собственных позиций.

«Российская оккупационная власть не прекращает свои жалкие попытки дискредитировать украинских защитников», — заявили в ООС.

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В конце января представители ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили, что украинские войска совершают обстрелы в районе пилотного участка разведения сил и средств в Петровском, чтобы сорвать процесс разведения войск в Донбассе.

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) 3 февраля сообщила, что украинский военный покончил с собой на боевом посту в районе Орехово из-за преступных приказов командира по обстрелу населенных пунктов.

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