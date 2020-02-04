ЛНР заявила о самоубийстве украинского военного из-за «командира-палача»

Военнослужащий Вооруженных сил Украины совершил самоубийство из-за нежелания выполнять преступные приказы «командира-палача», заявили в Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Об этом во вторник, 4 февраля, сообщает «Луганскинформцентр».

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Рядовой Синицкий из третьего батальона 93-й бригады покончил с собой накануне вечером на боевом посту в районе Орехово, рассказал офицер пресс-службы управления Народной милиции Иван Филипоненко. По словам сослуживцев погибшего, он решил свести счеты с жизнью из-за психологического давления со стороны командира подразделения, который приказывал обстреливать населенные пункты ЛНР и минировать местность вблизи линии соприкосновения. При этом командир заявлял, что всех жителей республик Донбасса надо уничтожить, а «территорию сровнять с землей», утверждает Филипоненко.

Синицкий был уроженцем Луганской области, «не смог выполнить преступные приказы своего командира-палача и, имея слабую психику, совершил суицид», утверждают в ЛНР. Командир бригады полковник Дмитрий Брыжинский преподнес его смерть как результат обстрела.

В Народной милиции утверждают, что моральное состояние украинских силовиков ухудшается, они занимаются мародерством и устраивают «пьяные разборки».

Военный конфликт в Донбассе начался в 2014 году, когда часть территории вышла из-под контроля Киева. Украина обвиняет в оккупации своих земель Россию. Москва отвергает обвинения.

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