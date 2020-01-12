В Донбассе заметили канадских наемников

Канадские наемники замечены в подконтрольной Киеву Станице Луганской возле линии соприкосновения в Донбассе. Об этом в воскресенье, 12 января, сообщает «Луганский информационный центр» со ссылкой на офицера пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Ивана Филипоненко.

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По его словам, прибыли 15 граждан Канады. Они будут обучать украинских военнослужащих минно-взрывному делу и снайперской подготовке. Филипоненко не исключил, что подготовленные канадцами снайперские пары станут обстреливать территорию ЛНР, чтобы дестабилизировать обстановку на линии боевого соприкосновения.

13 декабря 2019-го в ЛНР заявили, что украинские военные вернулись на свои позиции в Станице Луганской, что стало прямым нарушением договоренностей, достигнутых трехсторонней контактной группой в сентябре 2016-го.

9 декабря прошлого года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров «нормандской четверки»: России, Украины, Германии и Франции. По его итогам принято коммюнике, которое предполагает приверженность минским соглашениям, прекращение огня до конца года и разведение войск.

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