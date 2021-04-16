На Украине вынесли приговор участнику похищения активистов Евромайдана

На Украине суд вынес приговор Александру Волкову, который был участником похищения активистов Евромайдана Юрия Вербицкого и Игоря Луценко. Об этом сообщил сам Луценко, передает «Страна.ua».

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Процесс длился три года. Волкова признали виновными в пытках, похищении и противодействии мирным собраниям. Он получил девять лет лишения свободы.

«Прокуратура выдвигала также обвинения в убийстве и создании организованной преступной группировки, но это суд не поддержал», — отметил Луценко.

Он добавил, что по делу проходят еще несколько человек. Часть из них находятся в СИЗО, другие проживают в России.

В феврале сообщалось, что предъявлено обвинение двум лицам, объявленным в международный розыск по делу о похищении активистов.

Луценко и Вербицкий были похищены 21 января 2014 года. Луценко после нескольких часов избиений вывезли в лес и бросили. Ему удалось выжить. Вербицкого нашли мертвым под Киевом. Считается, что за нападением стоял криминальный авторитет Алексей Чеботарев, близкий к тогдашнему главе МВД Украины Виталию Захарченко.

Евромайдан — массовые антиправительственные выступления в конце 2013 и начале 2014 года, которые закончились свержением президента Виктора Януковича.