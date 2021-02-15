На Украине направили в суд обвинительный акт о похищении участников Евромайдана

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины направило в суд первый обвинительный акт по «делу Майдана» по результатам специального досудебного расследования. Об этом в понедельник, 15 февраля, сообщает «Интерфакс — Украина».

Как заявили в ГБР, предъявлено обвинение двум гражданским лицам, объявленным в международный розыск. Они разыскиваются за похищение и пытки участников Евромайдана Игоря Луценко и Юрия Вербицкого, убийство Вербицкого, а также за незаконное воспрепятствование проведению собраний и демонстраций.

«Предоставление судом правовой оценки действиям обвиняемых при их отсутствии по процедуре специального судебного производства обеспечит реализацию неотвратимости ответственности за совершение преступлений, направленных на препятствование проведению акций протеста в 2013-2014 годах», — пояснили в бюро.

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Активисты Евромайдана Луценко и Вербицкий были похищены 21 января 2014 года. Луценко после нескольких часов избиений был вывезен в лес и брошен там. Ему удалось выжить. Вербицкого нашли мертвым под Киевом.

Считается, что за нападением стоял криминальный авторитет Алексей Чеботарев, близкий к тогдашнему министру внутренних дел Украины Виталию Захарченко.

Евромайдан — массовые антиправительственные выступления в Киеве и в других городах, которые закончились свержением президента Виктора Януковича. В ходе столкновений протестующих с силовиками погибли более 100 человек.