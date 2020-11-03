Порошенко обвинили в подготовке еще одного госпереворота на Украине

Бывший соратник пятого президента Украины Петра Порошенко Давид Жвания обвинил политика в подготовке еще одного государственного переворота в стране. Об этом он заявил в видео, которое опубликовано на YouTube.

Видеоролик адресован нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому. По словам Жвании, подготовка к госперевороту началась летом текущего года. Он утверждает, что если ранее это были пустые разговоры, то сейчас, после местных выборов, «все стало намного серьезнее». «Я знаю, что заговорщики приняли решение действовать и у них есть четкий план», — заявил политик.

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Жвания добавил, что информацию о госперевороте он получил из окружения Порошенко, с которым поддерживает отношения. В заговор, говорит он, пытаются вовлечь мэра Киева Виталия Кличко, который «должен стать президентом после переворота», если у Порошенко это не получится. Как утверждает Жвания, бывший президент мог бы возглавить правительство и получить расширенные полномочия. Для этого, согласно плану, планировалось поменять конституцию.

Сам Порошенко, как отмечает бывший его соратник, не верил в осуществимость плана, но все изменили местные выборы, из результатов которых экс-глава государства сделал вывод, что украинцы больше не поддерживают Зеленского. «Также он получил контроль в нескольких облсоветах на западе Украины, которые в нужный момент, по его команде, откажутся выполнять распоряжения центральной власти», — заключил Жвания.

21 октября на Украине возбудили уголовное дело по фактам возможной подготовки Петром Порошенко и его соратниками государственных переворотов в 2013-2014 годах, а также в 2020-м. Среди возможных причастных к совершению преступления назвали бывшего депутата Давида Жванию, бывшего и.о. президента Александра Турчинова, бывшего премьер-министра Арсения Яценюка, экс-спикера парламента Андрея Парубия и бывшего министра иностранных дел Павла Климкина.

В августе Жвания заявил, что Порошенко преднамеренно провоцировал обострение конфликта и усиление кризиса на Украине во время протестных акций в 2013-2014 годах. Политик уточнил, что Порошенко причастен к организации избиения журналиста Татьяны Черновол, похищению протестующих Игоря Луценко и Юрия Вербицкого, который позже был убит. Сам Жвания написал явку с повинной, в которой заявил о своей причастности к государственному перевороту в стране в 2014 году.