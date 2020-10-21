На Украине против Порошенко возбудили дело о госперевороте в 2014 году

На Украине возбудили уголовное дело по фактам возможной подготовки пятым президентом Петром Порошенко и его соратниками государственных переворотов в 2013-2014 годах, а также в 2020 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на депутата Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Рената Кузьмина.

«Публикую документы о регистрации в ЕРДР (Единый реестр досудебных расследований Украины — прим. «Ленты.ру») и начале расследования по фактам незаконного захвата государственной власти, широкомасштабных хищений и легализации "грязных" денег организованной преступной группой», — заявил Кузьмин.

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Среди возможных причастных к совершению преступления он назвал бывшего депутата Давида Жванию, экс-временного исполняющего обязанности президента Александра Турчинова, бывшего премьер-министра Арсения Яценюка, экс-спикера парламента Андрея Парубия и бывшего министра иностранных дел Павла Климкина.

Ранее Жвания заявил, что Порошенко преднамеренно провоцировал обострение конфликта и усиление кризиса на Украине во время протестных акций в 2013-2014 годах. Политик уточнил, что Порошенко причастен к организации избиения журналиста Татьяны Черновол, похищению протестующих Игоря Луценко и Юрия Вербицкого, который позже был убит. Сам Жвания написал явку с повинной, в которой заявил о своей причастности к государственному перевороту в стране в 2014 году.

Массовые протестные акции в центре Киева и ряде других городов Украины состоялись зимой 2013-2014 годов, в результате которых в стране произошла насильственная смена власти. В результате вооруженного противостояния протестующих с силовиками погибли 106 человек.