Ветераны конфликта на Даманском по ошибке получили выплаты к 75-летию Победы

В Амурской области ветеранам боевых действий на острове Даманский в 1969 году сказали вернуть выплаты, полученные к 75-летию Дня Победы. Об этом сообщает НТВ.

По данным телеканала, ветераны по статусу были приравнены к участникам Великой отечественной войны. В апреле 50 человек получили единовременные выплаты в размере от 50 до 75 тысяч рублей. Письмо из Пенсионного фонда с просьбой вернуть деньги пришло в мае, после праздников.

Как рассказал участник пограничного конфликта на Даманском Павел Косицын, в письме говорилось, что решение о выплате было вынесено ошибочно и «нужно заполнить заявление на добровольное возмещение излишне полученных сумм».

В Амурском отделении Пенсионного фонда НТВ ответили, что изначально в список тех, кому полагаются выплаты, включили тех, кто принимал участие в других боевых действиях по защите Отечества, а также тех, кого приравняли к фронтовикам 40-х годов по закону «О ветеранах». Позднее в учреждении прошла проверка, которая выявила ошибку. Согласно заявлению Пенсионного фонда, речь в указе президента шла исключительно о тех, кто участвовал в Великой Отечественной войне. Перед участниками боевых действий на острове Даманский извинились. В фонде добавили, что некоторые уже вернули деньги «добровольно и в полном объеме», а те, кто потратил средства, смогут сделать это по частям из пенсионных накоплений.

В апреле сообщалось, что прокуратура Челябинска через суд добилась майской выплаты для 91-летнего ветерана ВОВ, которому отказывались выплатить назначенные президентом 10 тысяч рублей. В Пенсионном фонде объясняли отказ тем, что ветеран не участвовал в боевых действиях 1941-1945 годов, однако с 1948 по 1951 он участвовал в ликвидации бандформирований на территории Украины и Прибалтики, а эта категория бывших военнослужащих законом приравнена к ветеранам Великой Отечественной.

Конфликт на острове Даманский произошел в марте 1969 года, когда на советскую погранзаставу напали китайские военные. Погибли 58 советских пограничников, еще 94 получили ранения. Число жертв китайской стороны засекречено, но, по разным оценкам, оно составляет от 100 до 300 человек.

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