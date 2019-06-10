Ветераны конфликта на Даманском потребовали выплаты ко Дню Победы

Участники советско-китайского пограничного конфликта на острове Даманский потребовали от властей выплат ко Дню Победы и компенсаций морального ущерба. Иски ветеранов рассмотрели суды Амурской, Иркутской, Вологодской и Томской областей, Хабаровского и Алтайского краев, сообщает «Коммерсантъ».

Истцы требовали признать незаконным отказ Пенсионного фонда России (ПФР) в единовременной выплате 10 тысяч рублей. Некоторые из них настаивали на том, чтобы фонд компенсировал им моральный ущерб в размере до 100 тысяч рублей, вызванный первоначальным отказом, а также возместил расходы на адвокатов.

Материалы по теме Поднебесная сотня Зачем Китай расстрелял мирных демонстрантов и почему старается об этом забыть

Заявители указывали, что в декабре 1982 года им выдали удостоверения участников Великой Отечественной войны; в соответствии с этим статусом они и планировали получить деньги. Представители ответчика, то есть ПФР, просили суды отклонить требования истцов. По их словам, в указе президента России Владимира Путина о единовременных выплатах ко Дню Победы ветераны конфликта на Даманском не указаны, а сами истцы фактически участвовать в войне не могли, так как родились уже после ее завершения.

В итоге часть исков суды признали обоснованными. Так, было удовлетворено заявление сержанта-пограничника Ивана Ларичкина, получившего орден Красной Звезды за участие в конфликте. Выплаты добился и стрелок погранслужбы Николай Пузырев, отмеченный медалями «За отвагу» и «За воинскую доблесть».

Большинство истцов, среди которых руководители общественной организации «Даманцы» и курсанты школы сержантского состава пограничного отряда, остались без выплат. Почему идентичные требования участников одних и тех же событий были удовлетворены по-разному, представители судов не пояснили.

Указ о ежегодной выплате ко Дню Победы ветеранам Великой Отечественной войны Владимир Путин подписал в апреле. Начиная с 2019 года, средства полагаются гражданам, постоянно проживающим на территории России, Латвии, Литвы и Эстонии.

Конфликт на острове Даманский произошел в марте 1969 года, когда на советскую погранзаставу напали китайские военнослужащие. В результате столкновения 58 советских пограничников погибли и 94 получили ранения. С китайской стороны число жертв засекречено, но, по разным оценкам, оно составляет от 100 до 300 человек.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!