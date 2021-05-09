Военная техника и парадные расчеты прибыли на Красную площадь

В Москве идут последние приготовления перед парадом Победы — уже прибыла военная техника, парадные расчеты, началась рассадка гостей с соблюдением социальной дистанции, сообщает РИА Новости.

Зрители рассаживаются на трибунах через сидение друг от друга, а также находятся в масках. Среди них — ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, суворовцы и воспитанницы Московского кадетского корпуса.

В параде на Красной площади в ознаменование 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне примут участие более 12 тысяч военнослужащих — первыми по брусчатке пройдет рота барабанщиков и почетный караул. Также на площади появятся свыше 190 единиц военной техники — исторические образцы времен войны (в их числе 10 танков Т-34) и современные машины. Парад завершится пролетом 76 вертолетов и самолетов, если им не помешает погода.

Отмечается, что все участники парада из числа военнослужащих, в том числе обеспечивающие его проведение, добровольно сделали прививку от коронавируса.