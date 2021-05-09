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В Братиславе зажгли доставленный из Москвы Вечный огонь

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Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В Братиславе зажгли доставленный из Москвы Вечный огонь. Об этом сообщает ТАСС.

Огонь будет гореть перед памятником советскому Воину-освободителю на территории военно-мемориального комплекса Славин, где похоронены 6 845 красноармейцев. По инициативе местных активистов на площади перед памятником лазерами была высвечена надпись «Не забываем!» и число павших в боях и похороненных в Словакии красноармейцев — 63 518.

Частица Вечного огня была взята от Могилы Неизвестного Солдата в Москве, и по пути до Братиславы огонь был зажжен в почти 200 населенных пунктах.

В январе в Сербии нашли и задержали вандалов, осквернивших Вечный огонь на мемориале освободителям Белграда. Ими оказались два молодых человека — 22 и 17 лет. Отмечается, что они вылили на памятник цемент, а также поставили на него мусорное ведро с надписью «Освободители? Нет, никогда». Позднее глава МВД Сербии Александр Вулин заявил, что «поражен фактом, что преступники настолько молодые. Мы все должны спросить себя, что мы должны сделать, чтобы фашистское зло не отравило больше ни одну молодую душу», — сказал он..

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