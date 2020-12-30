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Неизвестные осквернили Вечный огонь в Белграде

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Церемония зажжения Вечного огня на кладбище Освободителей
Церемония зажжения Вечного огня на кладбище Освободителей
Фото: МИД РФ

В Сербии неизвестные осквернили Вечный огонь, открытый недавно в мемориале освободителям Белграда. Об этом сообщило посольство России в Сербии, передает РИА Новости.

Российское диппредставительство выразило глубокое потрясение произошедшим. «Налицо циничная попытка поставить Сербию в один ряд с некоторыми европейскими странами, где война с монументами антифашистам и переписывание истории, к прискорбию, приобрели системный характер», — заявили дипломаты.

В дипмиссии не исключили, что вандалы действовали по указке извне, рассчитывая внести разлад в отношения между Россией и Сербией. Российские дипломаты также отметили быструю реакцию местных властей на инцидент и выразили надежду, что памятник вскоре будет восстановлен, а виновные понесут наказание.

Торжественная церемония зажжения Вечного огня в мемориальном Парке освободителей Белграда состоялась 15 декабря. Для этого из Москвы специально доставили частицу Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата.

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