Выливших цемент на Вечный огонь в Белграде вандалов задержали

В Сербии нашли и задержали вандалов, осквернивших Вечный огонь на мемориале освободителям Белграда. Об этом сообщается на сайте сербского МВД.

Вандалами оказались два молодых человека — 22 и 17 лет. Отмечается, что они вылили на памятник цемент, а также поставили на него мусорное ведро с надписью «Освободители? Нет, никогда».

22-летний молодой человек вскоре предстанет перед прокуратурой, а на несовершеннолетнего заведено дело об уничтожении и повреждении чужих вещей, а также о разжигании ненависти. «Есть подозрения, что ранее они повредили памятники в парке-крепости Калемегдан, испачкав их рисунками и оскорбительными надписями», — добавили в министерстве.

«Я поражен фактом, что преступники настолько молодые. Мы все должны спросить себя, что мы должны сделать, чтобы фашистское зло не отравило больше ни одну молодую душу», — заявил в этой связи глава МВД Сербии Александр Вулин.

Мемориал осквернили в ночь на 30 декабря. Российское диппредставительство тогда заявило, что «налицо циничная попытка поставить Сербию в один ряд с некоторыми европейскими странами, где война с монументами антифашистам и переписывание истории приобрели системный характер».

Торжественная церемония зажжения Вечного огня в мемориальном Парке освободителей Белграда состоялась 15 декабря. Для этого из Москвы специально доставили частицу Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата.