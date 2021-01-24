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В российском городе из-за холодов погасили Вечный огонь

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Архивное фото
Архивное фото
Фото: Zamir Usmanov / Global Look Press

Вечный огонь погасили в городе Ноябрьск Ямало-Ненецкого автономного округа из-за аномальных холодов. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Как рассказали в городской администрации, к мемориалу временно прекратили подачу газа. Это было сделано из-за почти 50-градусных морозов, которые зафиксировали в регионе. В частности, по данным сервиса Gismeteo, 24 и 25 января в городе ожидается от минус 41 до минус 49 градусов.

Отмечается, что Вечный огонь в Ноябрьске погасили еще 22 января. Подачу газа к мемориалу возобновят, когда температура воздуха повысится.

Ранее в январе погас Вечный огонь, находящийся на Марсовом поле в Санкт-Петербурге. Вандалы забросали мемориал снегом, однако специалисты оперативно очистили горелки.

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