В российском городе из-за холодов погасили Вечный огонь

Вечный огонь погасили в городе Ноябрьск Ямало-Ненецкого автономного округа из-за аномальных холодов. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Как рассказали в городской администрации, к мемориалу временно прекратили подачу газа. Это было сделано из-за почти 50-градусных морозов, которые зафиксировали в регионе. В частности, по данным сервиса Gismeteo, 24 и 25 января в городе ожидается от минус 41 до минус 49 градусов.

Отмечается, что Вечный огонь в Ноябрьске погасили еще 22 января. Подачу газа к мемориалу возобновят, когда температура воздуха повысится.

Ранее в январе погас Вечный огонь, находящийся на Марсовом поле в Санкт-Петербурге. Вандалы забросали мемориал снегом, однако специалисты оперативно очистили горелки.