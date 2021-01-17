В Петербурге погас Вечный огонь

На Марсовом поле в Санкт-Петербурге погас Вечный огонь. Об этом сообщает «Фонтанка».

Пламя на мемориале «Борцам революции» исчезло в воскресенье, 17 января, в районе 22:00. Вандалы забросали мемориал снегом, полиция начала поиски. В «ПетербургГазе» подтвердили, что знают об инциденте и уже устраняют неисправность.

Позднее в компании уточнили, что специалисты оперативно очистили горелки от снега, сейчас оборудование работает исправно.

В июле 2020 года местная жительница сожгла розу на Вечном огне в Петербурге и сняла это на видео. После задержания она объяснила полицейским, что решила сжечь цветок после ссоры с возлюбленным. В отношении нее возбудили дело о мелком хулиганстве, с ее друзьями проведена профилактическая беседа.

В феврале суд в Уссурийске Приморского края приговорил двух местных жителей к двум годам колонии-поселения каждого за то, что они засыпали землей Вечный огонь, и тот потух. Обоих признали виновными в осквернении мемориала и осудили по обвинению в вандализме, совершенном группой лиц. После задержания они признались, что во время совершения преступления были пьяны.