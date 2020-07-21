Россиянка сожгла розу на Вечном огне после ссоры с возлюбленным

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На Марсовом поле в Санкт-Петербурге местная жительница сожгла розу на Вечном огне после ссоры с возлюбленным и сняла это на видео. Ролик из ее Instagram-аккаунта публикует Telegram-канал «Плохие новости».

На появившихся в сети кадрах видно, как девушка в компании друзей, смеясь, бросает розу в огонь. «Приносим в жертву», — говорит голос за кадром.

Девушку и двух ее друзей задержали, передает «Интерфакс». Петербурженка пояснила полицейским, что решила сжечь цветок после ссоры с возлюбленным. В отношении нее возбудили дело о мелком хулиганстве, с ее друзьями проведена профилактическая беседа.

Ранее в Кронштадте неизвестные пожарили шашлык на Вечном огне. Фотографии последствий вандализма появились в одной из городских групп во «ВКонтакте». На опубликованных снимках около Вечного огня на Якорной площади лежат шампуры и пустая упаковка от колбасок для жарки, оставленные вандалами. Судя по записям с камер видеонаблюдения, примерно в 23:00 по московскому времени к мемориалу подъехали люди на автомобиле Skoda и начали готовить пищу на пламени мемориала рабочим и матросам.