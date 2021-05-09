В России прошел первый парад Победы

В городе воинской славы Петропавловске-Камчатском прошел первый в России парад в честь 76-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

В торжественном смотре приняли участие более тысячи военнослужащих.

В Москве военный парад Победы намечен на 10:00. В нем должны принять участие более 12 тысяч военнослужащих, а также 191 единица наземной военной техники, 76 самолетов и вертолетов. При этом воздушная часть парада может оказаться под угрозой отмены из-за плохой погоды.

7 мая сообщалось, что в Уфе на репетиции парада Победы загорелся советский легкий танк Т-26. Водитель смог самостоятельно потушить возгорание. Отмечается, что на корпус боевой машины пролилось топливо, которое впоследствии воспламенилось. Несмотря на то, что танк удалось потушить до приезда спасателей, они пролили место возгорания и смыли горючее, чтобы не допустить распространения огня.