Россия
 
Последние новости
Военные США обнаружили партию неопознанного российского оружия
На месте крушения вертолета на Камчатке обнаружены тела погибших
Москвичам спрогнозировали сроки наступления летней погоды
Репетицию певицы Manizha посчитали лучшей на «Евровидении-2021»
Россиянам назвали имеющие право на двойную пенсию категории граждан
Спасатели обнаружили разбившийся на Камчатке вертолет
На Украине оценили условие Кравчука для нормализации отношений Москвы и Киева
Игровую майку Майкла Джордана продали за рекордную сумму
Врач перечислил самые бессмысленные медицинские процедуры
Новости партнеров
Прослушать новость

В России прошел первый парад Победы

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

В городе воинской славы Петропавловске-Камчатском прошел первый в России парад в честь 76-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

В торжественном смотре приняли участие более тысячи военнослужащих.

В Москве военный парад Победы намечен на 10:00. В нем должны принять участие более 12 тысяч военнослужащих, а также 191 единица наземной военной техники, 76 самолетов и вертолетов. При этом воздушная часть парада может оказаться под угрозой отмены из-за плохой погоды.

7 мая сообщалось, что в Уфе на репетиции парада Победы загорелся советский легкий танк Т-26. Водитель смог самостоятельно потушить возгорание. Отмечается, что на корпус боевой машины пролилось топливо, которое впоследствии воспламенилось. Несмотря на то, что танк удалось потушить до приезда спасателей, они пролили место возгорания и смыли горючее, чтобы не допустить распространения огня.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
На восточных рубежах: первый Парад Победы в России проходит на Камчатке
В российском городе на репетиции парада загорелся танк
В российском регионе уронили бронемашину при перевозке