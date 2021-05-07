В российском городе на репетиции парада загорелся танк

В Уфе на репетиции парада Победы загорелся советский легкий танк Т-26. Водитель смог самостоятельно потушить возгорание, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС.

Отмечается, что на корпус боевой машины пролилось топливо, которое впоследствии воспламенилось. Несмотря на то, что танк удалось потушить до приезда спасателей, они пролили место возгорания и смыли горючее, чтобы не допустить распространения огня.

Т-26 — советский легкий танк, занимавший первое место по численности к началу Великой Отечественной Войны. Он был принят на вооружение СССР в 1931 году и использовался до 1960 года.

В апреле текущего года на территории воинской части в дагестанском Буйнакске взорвался танк. По предварительным данным, сдетонировали находящиеся в нем боеприпасы. Причиной происшествия могло стать короткое замыкание.