Минобороны рассекретило документы о взятии Берлина

Министерство обороны России рассекретило документы о Берлинской стратегической наступательной операции, которая завершила разгром войск нацистской Германии. Соответствующий раздел в рамках проекта «Без срока давности» открыт на сайте ведомства.

В частности, были опубликованы учетная карточка мемориального комплекса в Трептов-парке, журналы боевых действий частей и подразделений 1-го Белорусского фронта, документы из личного дела одного из создателей мемориала, именные списки безвозвратных потерь, наградные листы и описания подвигов бойцов и командиров.

Согласно журналу, немецкие войска упорно сопротивлялись советской армии «с обреченностью смертников», особенно во время продвижения к центру Берлина, который был превращен ими в город-крепость. Вражеские войска атаковали мелкими боевыми группами, а также отдельными автоматчиками и снайперами.

«Общий штурм Берлина, распадаясь порой на отдельные, подчас неуловимые и малозаметные и наблюдаемые, но кровопролитные и смертельные схватки отдельных и небольших групп пехотинцев, орудийных расчетов, экипажей танков и самоходных орудий, требовавших в условиях ближнего боя в разрушенном большом городе личной и беззаветной храбрости, умения и находчивости, принимал все более и более ожесточенный характер», — говорится в записи от 27 апреля 1945 года.

Решающий штурм Берлина длился девять дней. Переломным стал восьмой день, 30 апреля. «От "Большого Берлина" в руках противника осталось только четыре, почти разрозненных района», — говорится в журнале. На следующий день, 1 мая, остатки оборонявшего Берлин немецкого гарнизона капитулировали.

Штурм Берлина стал завершающей частью Берлинской наступательной операции 1945 года, которая продолжалась с 16 апреля по 2 мая. В результате Красная армия завладела столицей нацистской Германии.