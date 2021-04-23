Наука и техника
 
Последние новости
Соратник Горбачева раскрыл роль Украины в развале СССР
Соратник Горбачева назвал причины провала последней попытки сохранить СССР
На Украине отказались от переговоров с ДНР и ЛНР
В Москве пьяный таксист вез пьяного пассажира и протаранил несколько машин 
Новый Хабиб заявил о готовности драться за титул чемпиона UFC в полутяжелом весе
«Лестер» разгромил новичка АПЛ и закрепился на третьем месте
Врач раскрыл простой способ просыпаться бодрым
Евросоюз обсудит коллективную высылку российских дипломатов
Московских полицейских задержали за взятку в 12 миллионов рублей 
Новости партнеров
Прослушать новость

Рассекречены документы об освобождении Венгрии

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: РИА Новости

Минобороны рассекретило документы о борьбе Красной Армии против немецко-фашистских захватчиков на территории Венгрии. Мультимедийный раздел с материалами доступен на сайте ведомства.

Проект «Венгрия помнит, не сможет забыть» основан на исторических свидетельствах из фондов Центрального архива Минобороны России. Публикация материалов преследует цель сохранения исторической памяти о подвигах воинов Красной Армии. Уточняется, что в боях за освобождение Венгрии Советский Союз потерял около 140 тысяч военнослужащих, 80 тысяч из них погибли во время взятия Будапешта. На сайте Минобороны можно изучить журналы боевых действий, учетные карточки воинских захоронений, именные списки погибших, наградные листы героев войны и прочие артефакты.

Раздел начинается с журналов боевых действий 2-го и 3 Украинских фронтов. В частности, в журнале за ноябрь 1944 года сообщается, что немецкие войска оказывали Красной Армии особо упорное сопротивление: «Бои в ноябре месяце, как и в октябре, носили ожесточенный и тяжелый характер, и наши довольно крупные потери в личном составе — тому подтверждение».

В рассекреченных документах фигурируют сообщения о многочисленных братских захоронениях. Одно из них расположено в городе Дунайхарасти, который находится недалеко к югу от Будапешта. В братской могиле были погребены 13 советских солдат. В другом братском захоронении, расположенном в городе-крепости Заласентгрот, похоронены 12 военнослужащих. В частности, в могиле погребен красноармеец Михаил Васецкий, получивший орден Красной Звезды — за то, что в течение двух суток забивал сваи при строительстве моста через Днестр.

В ряде документов отмечается как крайне строгое отношение к воинской дисциплине среди солдат Красной Армии, так и великодушие советских воинов к венгерскому народу. «Я сам видел, что в городах и селах занятых русскими население живет так же, как и раньше, и русские не причиняют ему никакого ущерба... Немцы втянули нас в кровопролитную войну против воли народа…» — говорится в обращение начальника Генерального штаба Венгерской Армии генерал-полковника Вереша Яноша от 5 ноября 1944 года.

Документы раскрывают факты мародерства среди немецко-фашистских оккупантов. Уточняется, что в магазинах ничего нельзя купить, а «трупы убитых жителей валяются на улицах уже несколько дней».

В начале апреля Минобороны предоставило общественности артефакты о зверствах фашистов. На портале ведомства размещены фотоснимки и документы, рассказывающие о преступлениях солдат и офицеров вермахта, гражданского персонала фашистской Германии и их пособников.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Минобороны рассекретило документы о зверствах нацистов
Рассекречены документы об освобождении Братиславы
Рассекречены документы о Ялтинской конференции
Рассекречены документы о боях за Берлин и Рейхстаг
Рассекречены документы об освобождении Освенцима
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:0326 февраля
Филипп Москвитин «Арест патриарха Тихона»

«У чекистов насчет патриарха были другие планы»

Сто лет назад церковь пыталась спасти Россию от голода. За это советская власть ее разгромила
13:2019 апреля

Смартфоны Huawei подешевели

12:1719 апреля

Apple изобрела iPhone без кнопок

10:5519 апреля

Раскрыты будущие гаджеты Apple

Наука и техника00:01 7 февраля
Виктор Мазуровский «Московский пожар. Наполеон покидает Кремль»

«У них сгорел Вашингтон, у нас — Москва»

Как война 1812 года изменила Россию и русскую нацию
10:0119 апреля

Куркумин оказался средством против коронавируса

09:1119 апреля

Предсказан новый дефицит смартфонов

06:3519 апреля

Подсчитано число всех населявших Землю тираннозавров

Наука и техника00:0324 января

Неизбежная смерть

Лысый убийца вернулся, чтобы завершить дело: обзор Hitman 3
01:0619 апреля

Раскрыта опасность популярного обезболивающего

00:4819 апреля

Ученый назвал последствия глобального потепления для России

00:1119 апреля

ВМС США испытают «убийцу» российского «Авангарда»

Россия
Россиянин попытался восстановить паспорт и узнал о своей смерти
В Подмосковье Ил-78 зашел на аварийную посадку из-за неисправности шасси
Коммунисты потребовали отставки Зюганова из-за кризиса в КПРФ
«Он погиб через два часа после разговора со мной»
Дудаева уничтожили ракетой после телефонного звонка. О чем вспоминает его собеседник спустя 25 лет?
В России выявили 8996 новых случаев коронавируса
«Их просто выписывают на улицу, зашив сикось-накось»
В России изменили правила помощи раковым больным. Чего теперь боятся врачи и пациенты?
Все материалы
Мир
Более 60 человек умерли после прививки от коронавируса в Швейцарии
Белые страдания
Модные бренды публично осуждают рабство. Почему они до сих пор используют труд невольников в Китае?
МИД объяснил сокращение состава посольства Чехии
Последствия взрывов складов боеприпасов в ВрбетицеРоссия выслала 20 чешских дипломатов
Взрывы, работа на спецслужбы и розыск диверсантов из России — из-за чего поссорились Москва и Прага
Британия извинилась за сотни тысяч забытых жертв Первой мировой войны
Кубинские старцы
Фидель и Рауль Кастро правили Кубой больше 60 лет. Как заканчивается их эпоха?
Россия ответит на высылку своих дипломатов из Словакии
Все материалы
Бывший СССР
Накрывает войной
Перестрелки, ракетные удары и гибель детей: конфликт в Донбассе разгорается с новой силой
Потеряли границы
Как грузинские святыни оказались на территории Азербайджана из-за ошибок в советских картах
Познер покинул Тбилиси после протестов из-за его визита
Телеведущему припомнили слова о том, что Абхазия никогда не была частью Грузии
«Запад бросил белорусскую оппозицию»
Противники Лукашенко впервые не смогли вывести людей на улицы. Можно ли назвать это победой власти?
Все материалы
Экономика
Россияне смогут расплатиться за продукты взглядом
Путин пообещал новые выплаты россиянам с детьми
Что нужно знать о выплатах: сколько получат родители школьников, одинокие матери и беременные?
Арбитражный суд Ставрополья наказал потерпевшую от контрафакта компанию
Конференция ЦИПР в Нижнем Новгороде, 2020 годЦентр притяжения
Как столица Поволжья превращается в российскую Кремниевую долину
Российский депутат заработал три миллиарда рублей за год
От утопии к реальности
Сотрудники ГАЗа при поддержке Олега Дерипаски изменят облик крупнейшего района Нижнего Новгорода
Россияне начали активнее избавляться от свободных денег
Все материалы
Силовые структуры
Бывшего полковника-миллиардера из ФСБ вычислили по брошенному в мусор компромату
«Они угрожали потерпевшим и свидетелям»
Как банда криминального авторитета держала в страхе целую воинскую часть на Алтае
Российский полицейский заразился ВИЧ и получил компенсацию за «военную травму»
Тайны следствия
Эти преступления поставили в тупик лучших следователей страны. Десятки лет они остаются нераскрытыми
Суд признал законным приговор осужденным за свадьбу с гостем из ФСБ супругам
ФСБ задержала консула Украины в Петербурге
Дипломат пытался получить секретную информацию. Его поймали с поличным
При вооруженном нападении на российскую семью погибли два человека
Все материалы
Наука и техника
Россия начала масштабные военные учения в Крыму
«Это только усугубит неравенство»
 
В России назвали «козырь» на случай войны
Использование реактивного ранца при захвате судна показали на видео
Первый в мире человек в космосе Юрий ГагаринБремя первых
60 лет полету Гагарина: как СССР раньше США отправил человека в космос
Боевая техника ВМС США вблизи Ирана попала на видео
Танцор диско
Пьяный полицейский вершит справедливость и пытается найти себя. Обзор Disco Elysium: Final Cut
Все материалы
Спорт
Зарплата главы УЕФА увеличилась на 25 процентов в год пандемии
«Он был Аленом Делоном нашего футбола»
Почему главный секс-символ советского спорта умер в нищете и одиночестве
Стало известно о «космическом» гонораре Емельяненко за бой с Джиганом
Лучшие футбольные клубы Европы создали Суперлигу
Что известно о новом турнире для лучших команд мира и почему против него выступает УЕФА?
Заслуженный тренер России назвал Панарина недостойным защищать флаг страны
В Госдуме назвали причину запрета на преклонение колена олимпийцами
Анна Щербакова «Победить нас практически невозможно»
Российские фигуристы разгромили США и Японию и впервые в истории выиграли командный чемпионат мира
Все материалы
Культура
Умер любимый режиссер Квентина Тарантино
Свинью подложили
Материнство, драма и поросячий визг: российский документалист снял самый пронзительный фильм года
Актер из сериала «Глухарь» найден мертвым в Москве
«Росходилася с ним 17 раз, а на 18-й раз розошлися навсигда»
История неграмотной крестьянки в СССР, которая решила, что о ее невероятной жизни нужно снять фильм
Внучка Людмилы Гурченко заявила о пропаже драгоценностей артистки
Куш побольше
Стэйтем, реки крови и библия для уголовников: каким вышел новый фильм Гая Ричи «Гнев человеческий»
Умер писавший песни Селин Дион и Бонни Тайлер композитор Джим Стайнман
Все материалы
Интернет и СМИ
Власти Москвы ответили перенесшей инсульт Водонаевой
Владислав Иванов (Лелуш)«Он истощен. Это больше не смешно»
Россиянин случайно стал звездой в Китае и оказался в плену у продюсеров. Как его пытаются спасти?
Ставший звездой Instagram кот умер в результате массовой драки в парке
«Эти бредовые идеи не могут помочь»
Как журналисты годами убеждали мир, что ВИЧ не существует, а потом сами умерли от СПИДа
У популярного российского блогера обнаружились проблемы с наркотиками
Дичь какая
Россияне заводят опасных животных и хвастаются этим на YouTube. Зачем они это делают?
Популярная российская блогерша не справилась с давлением и ушла из Instagram
Все материалы
Ценности
Гвен Стефани снялась в наряде из клипа 25-летней давности и удивила фанатов
Капиталина Большакова«Душа русской женщины тоскует по празднику жизни»
Почему внешность жен бандитов из 90-х стала модным трендом у российской молодежи
«Я удивлен, что у меня столько денег»
Как Барак Обама зарабатывает на роскошную жизнь после ухода с поста президента США
OnlyFans-модель Мари Новосад«Я несу в этот мир наслаждение»
Как россиянки научились зарабатывать миллионы на откровенных фото
Леди ГагаЕдиное целое
Как одежда шахтеров и военных заменила женщинам сексуальные платья
Все материалы
Путешествия
«Некоторые живут прямо на земле»
Свободные женщины, улыбчивые мужчины и бедные кварталы: чем россиянина удивила нетуристическая Азия
«Если вы их найдете, они вас убьют»
Как россиянин отправился на поиски настоящих дикарей в эквадорской Амазонии
«Буквально теряешь голову»
Таинственные пещеры, буйство ароматов и шумные рынки: зачем ехать в Турцию весной
Amelia Earhart (1898-1937), American aviator, smiling as she stands near her plane.«Иначе я перестану себя уважать»
Как знаменитая летчица боролась за права женщин, в одиночку перелетела Атлантику и погибла в небе
Все материалы
Из жизни
Полицейская чихуахуа не вынесла гибели хозяина и умерла в тот же день
Дорис Пейн«Я не жалею, что воровала. Я жалею, что меня поймали»
Как воровка всю жизнь крала драгоценности на миллионы долларов, но попалась на краже продуктов
Диетолог предупредила об опасности овсяной каши
«Он никогда никому не доставлял проблем»
Как бездомный унаследовал миллионы долларов, но так и не узнал об этом и умер под мостом
Разделенные при рождении близнецы нашли друг друга 36 лет спустя
«Узнавали, что я русский, разворачивались и уходили»
История бывшего сотрудника уголовного розыска о жизни в Кремниевой долине
Женщина сбросила 83 килограмма и рассказала свою историю похудения
Все материалы
Представлен обновленный Volkswagen Polo
Редкий вид: V8 поперёк
Настоящая экзотика — машины с поперечно расположенным мотором V8
УАЗ «Патриот» будут продавать в США с мотором V8
Мегадизель Audi SQ7 против супергибрида Volvo XC90
Возможно ли с хитрым «пакетом сока» противостоять мотору V8?
Toyota начала испытания двигателя внутреннего сгорания на водороде
«Дни Скорости на льду Байкала»: есть рекорды!
Рубеж в 300 км/ч взят — и это еще не всё...
Новая Skoda Fabia получит полностью светодиодную оптику
Все материалы
Дом
Назад в прошлое
Француз решил построить настоящий средневековый замок. Что из этого вышло?
Королева кривой
Провокация и море бетона: как выглядят самые яркие проекты Захи Хадид
Прожиточный минимум
Какие квартиры можно купить в Москве по цене до пяти миллионов рублей
Достучаться до небес
10 самых необычных небоскребов будущего. Где их построят?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы