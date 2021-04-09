Минобороны рассекретило документы о зверствах нацистов

Министерство обороны России запустило раздел «Забвению не подлежит» о зверствах нацистов. Проект, приуроченный к Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей, размещен на сайте ведомства.

На портале размещены документы и фотоснимки из фондов Центрального архива Минобороны, рассказывающие о преступлениях солдат и офицеров Вермахта, гражданского персонала фашистской Германии и их пособников. Также приведены свидетельства массовых убийств фашистами мирного населения, в том числе младенцев. С ряда документов снят гриф секретности.

Отмечается, что опубликованная информация не рекомендуется для ознакомления лицам, не достигшим совершеннолетия. Причиной этого является подробное описание зверств, которым подвергались военнопленные и гражданское население.

22 марта председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин призвал установить и осудить всех нацистских преступников, а в случае их смерти — предать огласке их имена и преступления. «Все, кто причастен к бесчеловечному отношению к населению, геноциду, убийствам мирного населения и военнопленных, должны быть установлены и осуждены», — сказал Бастрыкин. Он отметил, что подробности о массовых убийствах мирного населения во времена Второй мировой войны во многих российских регионах стали известны благодаря раскопкам и рассекречиванию архивов.

В 2020 году Минобороны рассекретило ряд документов, посвященных освобождению городов Европы от нацистов. Венцом серии публикаций стали отсканированные материалы о боях за Берлин и Рейхстаг.