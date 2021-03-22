Бастрыкин призвал установить и предать огласке всех нацистских преступников

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин призвал установить и осудить всех нацистских преступников, а в случае их смерти — предать огласке их имена и преступления. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

«Все, кто причастен к бесчеловечному отношению к населению, геноциду, убийствам мирного населения и военнопленных, должны быть установлены и осуждены», — сказал Бастрыкин. Он отметил, что подробности о массовых убийствах мирного населения во времена Второй мировой войны во многих российских регионах стали известны благодаря раскопкам и рассекречиванию архивов.

Глава СК напомнил, что по уставу Международного военного трибунала в Нюрнберге убийства и истребление гражданского населения до или во время войны являются преступлениями против человечности и не имеют срока давности. «И мы имеем все основания для проведения расследования вышеуказанных фактов», — добавил он.

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Ранее сообщалось, что СК России решил объединить уголовные дела о зверствах нацистов против мирного населения в одно производство. В него войдут уголовные дела о массовых убийствах в районе деревни Жестяная Горка Новгородской области, об уничтожении более 200 детей в Ейском детском доме, а также об обстоятельствах уничтожения людей в концлагерях в поселке Моглино Псковской области и в районе Симферополя. Кроме того, в дело будут включены факты массовых убийств мирных граждан в Ростовской области в 1942 году, где нацисты расстреляли более 30 тысяч человек.

В ноябре 2020 года Росархив к 75-летию открытия Международного военного трибунала в Нюрнберге представил новые оцифрованные документы, посвященные судебному процессу. Впервые в сети были опубликованы более 3,5 тысячи страниц документов из фонда Нюрнбергского трибунала. Материалы размещены на портале проекта «Преступления нацистов и их пособников против мирного населения СССР в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов».

Посетители портала могут ознакомиться с вступительными и заключительными речами главных обвинителей от СССР, США, Великобритании и Франции. Также представлены дела об индивидуальной ответственности на каждого подсудимого, содержащие краткую справку о служебной деятельности, таблицы доказательств, предъявленных обвинением и стороной защиты по конкретным пунктам обвинения.