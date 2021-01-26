Рассекречены данные о зверствах гитлеровцев на западе России

Во время оккупации Смоленска фашистские захватчики жестоко расправлялись с местным населением. Об этом стало известно из рассекреченных архивных документов, сообщает РИА Новости.

Журналисты изучили документы, выданные им областным управлением ФСБ. Они описывают зверства немецко-фашистских захватчиков в Дорогобуже и Дорогобужском районе во время оккупации Смоленской области. В частности, приводится информация о масштабах уничтожения местного населения и существования «истребительной команды Бишлера». Данная группа гитлеровских пособников состояла в том числе из уроженцев Украины.

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В документах приводятся данные о том, что перед войной в Дорогобуже насчитывалось 1,5 тысячи жилых домов и около 12 тысяч человек, после освобождения региона — 64 здания и 125 местных жителей. «Пребывание немцев в городе Дорогобуже и Дорогобужском районе сопровождалось, как установлено расследованием, систематическим и массовым истреблением советских мирных граждан и военнопленных», — говорится в составленном в сентябре 1943 года акте. В нем сообщается, что местом массовых казней в районе был противотанковый ров, расположенный севернее города.

«Многие трупы носят на себе следы жестоких избиений, переломов костей. Убийства совершались не только с применением огнестрельного оружия, но и путем проломов и раздроблений черепов тупыми предметами», — уточняется в экспертном отчете об изучении останков. В материалах сообщается, что советских граждан уничтожали группами по 30-40 человек, а затем засыпали трупы в общей яме.

В частности, есть свидетельства о том, что в августе 1942 года пособники фашистов уничтожили местный Дом инвалидов. Проживающих там в количестве около 70 человек погрузили в кузов машин «словно дрова» и вывезли за город ко рву. После этого вещи инвалидов были разграблены, на следующий день в пустом Доме инвалидов сыграли свадьбу.

В архивных материалах есть информация о том, что принимавших непосредственное участие в зверствах участников «Истребительной команды Бишлера» организовали в июне 1942 года. Группу фашистских пособников возглавил белоэмигрант Владимир Бишлер. Туда входили бывшие советские военнослужащие, уроженцы Украины Василий Бойко и Василий Кувичко, а также уроженец Дорогобужа Захар Хохлов. За активное участие в уничтожении населения Смоленской области Бойко и Хохлов получили звания капитана, Кувичко — лейтенанта. Все трое были расстреляны в декабре 1984 года по решению военного трибунала Московского военного округа.

В декабре Следственный комитет России возобновил расследование уголовного дела о преступлениях нацистов во время оккупации в Краснодарском крае. Уголовное дело было возбуждено в 1970 году КГБ СССР с целью установления членов зондеркоманды СС 10А и их пособников, причастных к геноциду мирных жителей Кубани.