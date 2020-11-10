Раскопки на месте массовых убийств фашистами в годы войны попали на видео

Следственный комитет России показал видео раскопок с места массовых убийств жителей калужской деревни в годы Великой Отечественной войны, совершенных фашистами. Запись опубликована на YouTube-канале ведомства.

Следственные действия проводились в рамках расследования уголовного дела, возбужденного после изучения рассекреченных архивов о преступлениях фашистов в Калужской области в январе 1942 года. Тогда они расстреляли жителей деревни Крюково.

Найти места захоронений удалось по показаниям очевидцев и их родственников, а также с использованием криминалистической техники, в том числе квадрокоптера, металлоискателя, прибора подповерхностного зондирования «Георадар». Следователи обнаружили около 70 останков со следами насильственной смерти. Назначены комплексные судебно-медицинские и генетические экспертизы.