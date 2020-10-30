Историки рассказали о жертвах расстрела в бывшем концлагере под Псковом

В ходе раскопок в Псковской области, где во время оккупации был немецкий концлагерь, обнаружено возможное место убийства детей, которые могли быть воспитанниками детдома. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на итоги раскопок поисковиков.

Как заявила официальный представитель Следственного комитета России, «на десятом раскопе в поселке Глоты почти половина из 73 обнаруженных останков принадлежит детям». Раскопки проводились в рамках расследования уголовного дела о геноциде в годы Великой Отечественной войны.

Согласно данным поисковиков, взрослые, которые были убиты вместе с детьми — городские жители. Об этом свидетельствуют найденные пенсне, золотые украшения, письма, портмоне. Исследователи также нашли обувь хорошего качества, ту, которую носили горожанки. Обнаружены и швейцарские часы Dynamo, которые выпускались специально для продаж в России в дореволюционное время.

По словам участника раскопок, директора фонда «Достоверная история» Юрия Алексеева, можно утверждать, что расстрелянные не были членами семей, так как из всех найденных скелетов всего шесть мужских, остальные женские. «Иначе мужчин и женщин, очевидно, было бы поровну», — добавил он.

Поэтому, добавил историк, можно говорить о городском детском учреждении. По его словам, это не школа, так как было найдено много обуви на двух-трехлетних детей. Он добавил, что вполне вероятно, что был расстрелян детский дом, «воспитателями в котором были люди интеллигентные, что называется, старой закваски».

Ранее уголовное дело по статье «Геноцид» возбудили после обнаружения массового захоронения времен Великой Отечественной войны в окрестностях бывшего концлагеря в поселке Моглино Псковской области. Информация в архивных источниках подтверждает, что за годы оккупации на территории в Моглинского концлагеря было уничтожено более трех тысяч граждан.