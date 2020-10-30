В России обнаружили захоронение 188 жертв фашистов

Сотрудники Следственного комитета обнаружили в Псковской области захоронение 188 жертв фашистов, рассказала официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Об этом сообщает ТАСС.

Раскопки проводились в рамках расследования уголовного дела о геноциде в годы Великой Отечественной войны. «На десятом раскопе в поселке Глоты почти половина из 73 обнаруженных останков принадлежит детям», — уточнила Петренко.

Кроме того, следователи обнаружили множество артефактов, свидетельствующих о том, что расстреляно было именно гражданское население. Сейчас по всем останкам проводятся судебно-медицинские экспертизы. Сотрудникам Следственного комитета предстоит изучить архивные и научно-исторические данные для выявления причастных к совершению преступлений.

Уголовное дело по статье «Геноцид» было возбуждено в августе после обнаружения массового захоронения времен Великой Отечественной войны в окрестностях бывшего концлагеря в поселке Моглино Псковской области. С помощью архивных источников следователи выяснили, что в годы оккупации этой территории в Моглинском концлагере было уничтожено более 3000 граждан.

27 октября Солецкий районный суд Новгородской области впервые в российском судопроизводстве юридически признал геноцидом убийства мирных жителей нацистами — по факту расправ в деревне Жестяная Горка в 1942 году.